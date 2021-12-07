Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит

Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека Фото: ЕРА

Украина против России

Как сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос издания "ГОРДОН", с 2014-го по 2021 год Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) девять межгосударственных заявлений против правительства Российской Федерации.

"Украина поднимает вопрос осуществления РФ эффективного контроля за временно оккупированной территорией и ее ответственности за нарушение прав человека в Крыму, Донецкой и Луганской областях, а также на территории России и частных случаев на территории других стран", – подчеркнули в ведомстве.

По информации Минюста, часть заявлений в процессе изучения судьи объединили. При этом учитывался территориальный принцип: производства, связанные с оккупацией Крыма, отделили от дел в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Таким образом, по состоянию на ноябрь 2021 года в производстве ЕСПЧ находится четыре межгосударственных дела:

"Украина против России (по Крыму)";

"Украина и Нидерланды против России (по событиям на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей)";

"Украина против России (VIII) о захваченных моряках";

"Украина против России (IX) об убийствах оппонентов Российской Федерации".

По делу "Украина против России (по Крыму)" началось рассмотрение по существу. Остальные межгосударственные дела проходят стадию определения приемлемости.

"Украина против России (по Крыму)"

14 января 2021 года ЕСПЧ признал иск частично приемлемым. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, суд подтвердил, что РФ взяла под контроль Крым с 27 февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Украина обвинила Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Суд признал приемлемыми такие жалобы Украины относительно нарушений Россией прав человека:

насильственные исчезновения и отсутствие эффективного расследования в этой связи;

жестокое обращение;

незаконные задержания;

распространение законодательства РФ в Крыму (при этом суд установил, что с 27 февраля 2014 года суды, действующие на территории Крыма, не могут считаться созданными в соответствии с законом);

незаконное автоматическое навязывание российского гражданства;

незаконные обыски частного жилья;

притеснения, преследования и конфискация имущества религиозных организаций, которые не относятся к Русской православной церкви;

прекращение деятельности украинских медиа;

запрет публичных собраний, а также запугивание и незаконное задержание организаторов демонстраций;

экспроприация имущества гражданских лиц и частных предприятий без компенсации;

запрет украинского языка в школах и преследование украиноязычных детей в школе;

ограничение свободы передвижения между Автономной Республикой Крым и материковой частью Украины в результате фактического преобразования РФ административного разграничения в границу (между Россией и Украиной);

преследование крымских татар.

ЕСПЧ решил присоединить к межгосударственному делу "Украина против России (по Крыму)" иск в отношении политических заключенных и перешел к рассмотрению по существу.

Состояние рассмотрения. Первое заседание состоялось 11 сентября 2019 года. Дальнейшее общение с судом происходило письменно. Производство продолжается.

"Украина и Нидерланды против России"

17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Погибли все 298 человек, которые находились на борту, – это граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

По выводам международной следственной группы, самолет сбили с территории, подконтрольной пророссийским боевикам, из зенитного ракетного комплекса "Бук", который боевикам предоставила РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

В июле 2020 года Королевство Нидерланды подало в ЕСПЧ межгосударственное заявление против Российской Федерации из-за катастрофы пассажирского самолета. Суд зарегистрировал дело 15 июля 2020 года.

В конце ноября этого же года Большая палата ЕСПЧ решила объединить три межгосударственных иска: Украина против России в отношении событий в Донецкой и Луганской областях, иск Нидерландов против России относительно рейса MH17 и иск Украины в отношении детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны.

Состояние рассмотрения. Устные слушания по делу "Украина и Нидерланды против России" назначили на ноябрь 2021 года. Первое слушание о приемлемости дела должно было состояться 24 ноября в Страсбурге (Франция), однако 15 ноября ЕСПЧ перенес его на 26 января 2022 года. Причиной послужил отвод одного из судей.

"Украина против России (VIII)"

25 ноября 2018 в Керченском проливе представители ФСБ Российской Федерации в Азовском море захватили три корабля украинских ВМС – катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". В связи с этим 28 ноября правительство Украины подало в ЕСПЧ ходатайство о предоставлении указаний по обеспечению гарантированных Конвенцией прав 24 захваченных моряков и их возвращению в Украину.

29 ноября 2018 года ЕСПЧ открыл производство по делу Украина против России (VIII) и обязал РФ предоставить информацию о захвате украинских моряков, а также о состоянии их здоровья и медицинской помощи, которая им оказывается.

Правительство России проигнорировало запрос суда, поэтому в декабре 2018 года ЕСПЧ частично удовлетворил ходатайство правительства Украины и обязал РФ обеспечить украинских моряков необходимой медицинской помощью.

7 января 2019 года правительство Украины подало полноценное межгосударственное заявление по делу. Занимавший тогда пост заместителя министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил, что правительство Украины требует от ЕСПЧ признать факт нарушения РФ прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности.

Украинские моряки вернулись на родину 7 сентября 2019 года в рамках "большого обмена". Катера и буксир Россия вернула 20 ноября 2019-го, демонтировав некоторые средства связи и навигационное оборудование.

Состояние рассмотрения. Дело проходит стадию определения приемлемости.

"Украина против России (IX)"

19 февраля 2021 года правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против РФ относительно российской практики внесудебных казней. Европейский суд открыл производство по делу "Украина против России (IX)".

Как сообщил Лищина, жалоба Украины, в частности, касается ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого в августе отравили боевым веществом класса "Новичок". В заявлении также фигурируют убийства, совершенные на территории Украины.

"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", – пояснил Лищина.

27 июня 2017 года в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. 31 марта того же года в результате похожего теракта погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш. В 2019 году СБУ заявила, что организатором этих убийств был начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Состояние рассмотрения. Дело проходит стадию определения приемлемости.

Россия против Украины

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что в настоящее время ожидаются дальнейшие указания со стороны ЕСПЧ по иску, который Россия подала против Украины 22 июля 2021 года. 23 июля 2021 года ЕСПЧ сообщил правительству Украины о регистрации этого межгосударственного заявления. В то же время суд отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках данной жалобы.

Это первая межгосударственная жалоба, поданная Россией. Ранее РФ выступала только ответчиком по претензиям других государств – против нее подано 27 исков.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что подали жалобу "из-за гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий Майдана и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Россия обвинила Украину в причастности к крушению самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", поскольку Киев якобы не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. Также Россия жалуется, что в Украине действует "практика подавления свободы слова", существует "дискриминация русскоговорящего населения", а жители юго-востока страны лишены права участвовать в выборах в центральные органы власти, что Украина заблокировала подачу пресной воды в Крым и якобы отказывается сотрудничать с российскими следственными органами в расследовании преступлений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет никаких шансов на то, чтобы жалобу россиян удовлетворили. По мнению главы дипведомства, РФ подала иск в пропагандистских целях. "Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого заявления не будет", – подчеркнул Кулеба.

В Офисе президента Украины назвали действия РФ "рейдерской схемой". Советник руководителя ОП Михаил Подоляк напомнил, что руководство РФ внесло изменения в конституцию страны, которые позволят властям не исполнять решения ЕСПЧ. Политик заявил, что иск не имеет юридической перспективы: "Это поразит европейцев, но не даст ни одного шанса России".