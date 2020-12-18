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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕСПЧ назначил слушание по делу "Украина и Нидерланды против РФ"

Европейский суд по правам человека планирует в 2021 году амбициозный график рассмотрения "донбасского дела" по искам Украины и Нидерландов к России, рассказал замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина.

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ЕСПЧ предупредил стороны, что давать отсрочки будет только в исключительных случаях, сообщил Лищина
ЕСПЧ предупредил стороны, что давать отсрочки будет только в исключительных случаях, сообщил Лищина
Фото: depositphotos.com

Европейский суд по правам человека назначил слушание по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" на 15 сентября 2021 года, проинформировал замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина в Facebook 18 декабря. 

Он сообщил, что украинская сторона подала ответы на более чем 50 вопросов ЕСПЧ, которые он задал накануне слушаний о приемлемости по так называемому донбасскому делу "Ukraine v. Russian Federation (re Eastern Ukraine)", которое сейчас называется "Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation". 

"Это лучший материал, который мы собирали за шесть лет ведения этого дела. На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ за ОРДЛО. Кроме того, суд сообщил, что планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год: до сентября планируется провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre – University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ", – написал Лищина. 

Он пояснил, что ЕСПЧ планирует за девять месяцев 2020 года "догнать" рассмотрение иска Нидерландов до того состояния, на котором сейчас рассмотрение украинской жалобы. 

"Посмотрим, удастся ли это на практике, но суд настроен очень серьезно: он предупредил стороны, что давать отсрочки будет только в исключительных случаях", – добавил Лищина. 

https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10158867633580498

Иски Украины и Нидерландов ЕСПЧ решил объединить в конце ноября. Как объяснял Лищина, в этом для Украины больше положительных моментов. 

"Плюсы в том, что в голландском деле больше материалов по рейсу MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. [...] Из минусов – это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку голландская сторона еще даже не коммуницировала с РФ. Но учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел, такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском", – писал он. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, Нидерланды, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Иван Лищина
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