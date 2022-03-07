Обеспечить пересменку на ЧАЭС невозможно, нет ни одного "коридора" – мэр Славутича

"С 24 февраля смена не возвращается в Славутич. Они находятся там, на самом объекте, и нет ни одного безопасного коридора, чтобы мы могли заменить этих людей", – сказал Фомичев.

По его словам, работники смены разбились на группы, чтобы обеспечить отдых, но невозможность провести ротацию работников все равно несет в себе опасность.

Фомичев также сообщил, что в Славутиче ситуация спокойная, захватчики в город не заходили. Сейчас город отрезан от остальной страны, в том числе и от снабжения продовольствием.