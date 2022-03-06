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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На объекте "Укрытие" вышло из строя несколько датчиков, персонал ЧАЭС бессменно работает 11-й день, оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности – "Энергоатом"

На ЧАЭС, по данным "Энергоатома", находится более 1 тыс. российских оккупантов
На ЧАЭС, по данным "Энергоатома", находится более 1 тыс. российских оккупантов
Фото: EPA (архив)

Телефонная связь с персоналом Чернобыльской АЭС пока не восстановлена, но, по информации, получаемой по доступным каналам связи, параметры безопасности ЧАЭС пока находятся в норме. Об этом 6 марта сообщили в ГМ "Энергоатом".

В сообщении отмечается, что уже 11-е сутки персонал станции без ротации выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации объектов.

"Автоматизированная система радиационного контроля зоны отчуждения не восстановлена. Регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможен", – говорится в сообщении.

В то же время, по имеющейся у Госатомрегулирования информации, на объекте "Укрытие" вышло из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности осуществления контроля за критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта.

"Оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в зоне отчуждения", – подчеркивается в сообщении.

Руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил также, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что россияне контролируют станцию частично.

По состоянию на 4 марта, по информации МВД, россияне контролировали периметр ЗАЭС, управление станцией было под контролем Украины.

Однако 6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, Энергоатом, российская агрессия, ЧАЭС, война России против Украины
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