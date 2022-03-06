На объекте "Укрытие" вышло из строя несколько датчиков, персонал ЧАЭС бессменно работает 11-й день, оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности – "Энергоатом"

На ЧАЭС, по данным "Энергоатома", находится более 1 тыс. российских оккупантов Фото: EPA (архив)

В сообщении отмечается, что уже 11-е сутки персонал станции без ротации выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации объектов.

"Автоматизированная система радиационного контроля зоны отчуждения не восстановлена. Регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможен", – говорится в сообщении.

В то же время, по имеющейся у Госатомрегулирования информации, на объекте "Укрытие" вышло из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности осуществления контроля за критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта.



"Оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в зоне отчуждения", – подчеркивается в сообщении.

Руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил также, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.