ДТЭК призвала западных партнеров закрыть небо над украинскими АЭС

"4 марта весь мир наблюдал, как российская армия атаковала Запорожскую АЭС – крупнейший ядерный объект Европы. Российские военные обстреляли административное здание, в сотне метров от которого находятся шесть атомных реакторов ВВЭР-1000 и хранилище отработанного ядерного топлива. Лишь чудом российские снаряды не попали в реакторную установку или систему ее жизнеобеспечения", – напомнили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что "цивилизованный мир не может позволить себе молча наблюдать за обстрелами АЭС, попытками штурма электростанций или пролетов над ними российской боевой авиации".

"На кону стоит слишком многое, чтобы просто надеется на удачу. Человечество пережило Чернобыль, Фукусиму, и сейчас Россия может устроить еще одну техногенную катастрофу еще большего масштаба. Мы призываем западные страны, НАТО и ООН немедленно ввести беспилотные зоны над всеми украинскими АЭС. Запретить использование авиации, беспилотников и крылатых ракет в 30-километровой зоне вокруг всех пяти украинских АЭС", – сказано в заявлении.

ДТЭК отмечает, что "этот вопрос уже давно вышел за пределы безопасности Украины".