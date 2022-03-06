Зеленский: Человечество должно ставить требования террористам, а не наоборот

"Мир должен очень жестко, а главное – быстро реагировать. Мир должен остановить власти России. Остановить Россию. Должен остановить ракетные обстрелы, ежедневные бомбардировки", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что весь мир знает, что такое терроризм, захват заложников, подрыв самолетов, но сейчас мировое сообщество столкнулось с более масштабным проявлением терроризма.

"Сейчас вы видите кое-что страшнее – уже не индивидуальный террор, не какую-нибудь маргинальную террористическую организацию. Вы видите государство-террориста. Государство, которое спланировано уничтожает города Украины крылатыми ракетами, авиабомбами, артиллерией. Государство, позволяющее себе стрелять из танков по атомным станциям. Никакой другой террорист такого еще не делал", – констатировал президент.

Зеленский убежден: если западные политики боятся принять решение о закрытии неба над Украиной для российской авиации, они должны предоставить Украине средства защиты в небе.

"Дайте нам, украинцам, самолеты, которыми мы сможем защищать нас, наших детей, наших друзей, родителей, наши города, нашу память, нашу архитектуру. Дайте Украине противоракетную оборону, чтобы гарантировать, что ни одна атомная станция не будет взорвана и не будет уничтожена Украина и вся Европа", – призвал он.

Также Зеленский призвал общественность всего мира присоединиться к акциям в поддержку оказания помощи Украине и принятия решения, которое спасло бы нашу страну.

"Мы знаем, что обычные мирные люди во всем мире слышат нас, понимают нас гораздо лучше, чем любые политики. Политики всегда отстают от людей. Потому прошу вас, говорите! Говорите об Украине, выходите на площади своих городов, поддерживайте нас, демонстрируйте свою крепкую позицию, демонстрируйте поддержку Украины!" – сказал он.

Президент призвал людей всего мира объединяться и быть сильными.

"Человечество должно потребовать террористов, а не наоборот. Украина должна иметь право на свою защиту, защиту своей жизни. С вашей помощью в нашем небе. Или с помощью самолетов, которые у вас есть, но они на земле. А для нас они будут спасением. Спасением в небе, чтобы на нашей земле осталась жизнь. Мы с вами должны выбрать жизнь и прямо сейчас", – резюмировал Зеленский.

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