Оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев – Резников

"Прошло 11 суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев", – написал глава Минобороны.

По словам Резникова, руководство страны делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.

"Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", – отметил министр.

Резников рассказал, что более 140 тыс. украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы, "десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны". Кроме того, есть более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и "защищать мир от российских нацистов на украинском фронте", чтобы "кремлевское зло не распространялось".

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс, – подчеркнул глава Минобороны Украины. – Наши военные по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая русских захватчиков.

Резников добавил, что Украина работает над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров.