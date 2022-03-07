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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев – Резников

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Резников о поставках оружия и боеприпасов в Украину: Пусть врага ждет сюрприз
Резников о поставках оружия и боеприпасов в Украину: Пусть врага ждет сюрприз
Фото: mil.gov.ua

Российские войска пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак в Украине. Об этом 7 марта в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Прошло 11 суток героического сопротивления. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев", – написал глава Минобороны.

По словам Резникова, руководство страны делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.

"Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", – отметил министр.

Резников рассказал, что более 140 тыс. украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы, "десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны". Кроме того, есть более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и "защищать мир от российских нацистов на украинском фронте", чтобы "кремлевское зло не распространялось".

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс, – подчеркнул глава Минобороны Украины. – Наши военные по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая русских захватчиков.

Резников добавил, что Украина работает над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/362227685913589

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Киев, Украина, Харьков, Чернигов, оружие, Николаев, военные, агрессия, ПВО, эвакуация, Алексей Резников, боеприпасы, вторжение, Минобороны, обстрелы, ПРО, украинцы, иностранцы, женщины, войска, мужчины, потери России, российские оккупанты
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