Россия обстреливает "зеленые коридоры" и использует аэродромы Беларуси для авиаударов – Генштаб

Также захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

Оккупанты совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах. В частности, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных сил Украины.

Украинские военные осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг несет большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.