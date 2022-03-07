Оккупанты ночью бомбардировали Харьков. Как минимум восемь человек погибли

В 19.15 случилось очередное массированное авиабомбардирование Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

Переулок Карбышева. Три пожара, из которых два в 15- и 4-этажных жилых домах;

Гимназическая набережная. Пожар в Харьковском музыкальном училище;

Московский проспект. 10 пожаров, из которых семь в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, один в медучреждении;

Майдан Героев Небесной сотни. Семь пожаров, четыре из которых жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на улицах Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкого.

Спасатели при ликвидации пожаров и разборке завалов спасли и эвакуировали около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела восьми погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

По данным полиции, в результате налета российской авиации на Харьков зафиксировано попадание снарядов в жилые дома на Алексеевке, Северной Салтовке, в Пятихатках и в районе ХТЗ. Также зацепили административные здания и объекты инфраструктуры.