Правоохранители сообщили о подозрении задержанному российскому летчику, наносившему авиаудары по Харькову и Изюму

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшего гибель людей, а также нарушения законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 февраля и 3 марта подозреваемый и штурман, выполняя незаконный приказ, взлетели с аэродрома в Воронеже (РФ), незаконно пересекли госграницу Украины и совершили авиаудары по городу Изюм (Харьковская область), из-за чего погибло восемь мирных жителей.

Кроме того, 6 марта эти же лица бомбили Харьков с целью уничтожения регулярных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в ОГПУ.

"В результате в Харькове полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития", – отмечается в сообщении.

Силы ПВО Харькова 6 марта сбили два российских военных самолета Су-25. Пилота одного из них ночью 7 марта задержали военнослужащие Нацгвардии Украины.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, задержанный пилот – заместитель командира авиационного полка, дислоцирующегося в Воронеже.

"Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершил три вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", – добавил Синегубов.