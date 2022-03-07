Правоохранители сообщили о подозрении задержанному российскому летчику, наносившему авиаудары по Харькову и Изюму

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшего гибель людей, а также нарушения законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 февраля и 3 марта подозреваемый и штурман, выполняя незаконный приказ, взлетели с аэродрома в Воронеже (РФ), незаконно пересекли госграницу Украины и совершили авиаудары по городу Изюм (Харьковская область), из-за чего погибло восемь мирных жителей.
Кроме того, 6 марта эти же лица бомбили Харьков с целью уничтожения регулярных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в ОГПУ.
"В результате в Харькове полностью и частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития", – отмечается в сообщении.
Силы ПВО Харькова 6 марта сбили два российских военных самолета Су-25. Пилота одного из них ночью 7 марта задержали военнослужащие Нацгвардии Украины.
По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, задержанный пилот – заместитель командира авиационного полка, дислоцирующегося в Воронеже.
"Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершил три вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", – добавил Синегубов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 290 танков, 999 ББМ, 117 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 23 единицы средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобиля, три корабля/катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.