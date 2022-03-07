В Харькове задержали одного из двух пилотов сбитого российского истребителя. Второй прячется в городе

Он подчеркнул, что задержанный пилот – заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшийся в Воронеже.

"Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор против мирного украинского населения. Лично совершал три вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", – добавил Синегубов.

Российский военный был передан для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова.

"Пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Продолжаются поиски", – говорится в сообщении.

Вечером 6 марта Силы противовоздушной обороны сбили российский самолет Су-25 в небе над Харьковом. Самолет упал в районе Кулиничей.