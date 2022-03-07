За 11 дней войны в Украине погибли более 400 мирных жителей – данные ООН

"С начала российского вторжения 24 февраля [...] УВКПЧ зарегистрировало 1207 пострадавших среди гражданского населения в стране: 406 убитых и 801 раненый", – говорится в сообщении.

Идентифицировать удалось не всех убитых. По данным ООН, в числе жертв 77 мужчин, 45 женщин, восемь мальчиков, четыре девочки, "а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока неизвестен".

"К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары", – объяснили в УВКПЧ.

В организации считают, что "реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения".

"Это касается, к примеру, города Волноваха, где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в вышеуказанную статистику", – подчеркнули в ООН.