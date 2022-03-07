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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За 11 дней войны в Украине погибли более 400 мирных жителей – данные ООН

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Мирных жителей оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения
Мирных жителей оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения
Фото: ЕРА

С 4.00 24 февраля по 0.00 7 марта жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"С начала российского вторжения 24 февраля [...] УВКПЧ зарегистрировало 1207 пострадавших среди гражданского населения в стране: 406 убитых и 801 раненый", – говорится в сообщении.

Идентифицировать удалось не всех убитых. По данным ООН, в числе жертв 77 мужчин, 45 женщин, восемь мальчиков, четыре девочки, "а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока неизвестен".

"К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары", – объяснили в УВКПЧ.

В организации считают, что "реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения".

"Это касается, к примеру, города Волноваха, где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в вышеуказанную статистику", – подчеркнули в ООН.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, ООН, война, права человека, раненые, вторжение, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, женщины, погибшие, население, мужчины
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