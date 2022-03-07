В Ирландии водитель грузовика в знак протеста против войны в Украине протаранил ворота посольства РФ

Водителя задержали.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd — RTÉ News (@rtenews) March 7, 2022

The Irish Times пишет, что пострадавших в результате инцидента с грузовиком Mercedes нет.

Действия водителя сопровождались криками "Браво!" со стороны группы, которая за этим наблюдала.

Издание отмечает, что после тарана водитель грузовика вышел из машины, раздал присутствовавшим фотографии "зверств россиян в Украине" и заявил, что хочет, чтобы Ирландию покинули "посол и его коллеги".

Он подчеркнул, что "сделал свое дело" и теперь пришло время внести свою лепту "остальной части Ирландии".

Правоохранители задержали водителя за опасное вождение и расследуют инцидент как нанесение ущерба.

The Irish Times отмечает, что возле посольства РФ в Дублине с начала массового вторжения России в Украину ежедневно проходят акции протеста. В частности, обливали красной краской вход в диппредставительство страны-оккупанта.