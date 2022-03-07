Венгрия разрешила размещение войск НАТО на своей территории. Ранее в Будапеште заявляли, что имеют достаточные военные ресурсы

Согласно тексту указа, подписанного Орбаном, Венгрия не разрешает поставки летального оружия через свою территорию в Украину Фото: EPA

В частности, Венгрия разрешила поставки оружия через территорию государства в другие страны – члены Североатлантического союза.

В то же время в указе говорится, что Венгрия не разрешает поставки летального оружия через свою территорию в Украину.

9 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил в интервью Euronews, что Венгрия больше не будет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряженности.

Сийярто подчеркивал, что в этом нет смысла, так как на территории страны уже есть войска НАТО – венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые "находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны".