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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При ГУР Минобороны создано подразделение интернационального легиона, оно уже начало выполнение боевых задач

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Фото: EPA

При Главном управлении разведки Минобороны Украины создано подразделение иностранного легиона. Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

Подразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию агрессии РФ.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, которое главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", – заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В ГУР отметили, что на сегодня добровольцы и ветераны из 52 стран изъявили желание вступить в интернациональный легион, их количество превысило 20 тыс.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/265704305740997

Контекст:

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, российская агрессия, война России против Украины, интернациональный легион
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