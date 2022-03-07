При ГУР Минобороны создано подразделение интернационального легиона, оно уже начало выполнение боевых задач

Подразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию агрессии РФ.
"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, которое главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", – заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
В ГУР отметили, что на сегодня добровольцы и ветераны из 52 стран изъявили желание вступить в интернациональный легион, их количество превысило 20 тыс.
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.