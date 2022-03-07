При ГУР Минобороны создано подразделение интернационального легиона, оно уже начало выполнение боевых задач

Подразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию агрессии РФ.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, которое главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", – заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В ГУР отметили, что на сегодня добровольцы и ветераны из 52 стран изъявили желание вступить в интернациональный легион, их количество превысило 20 тыс.