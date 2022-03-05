Белорусские военные будут массово сдаваться в плен украинцам, если получат приказ наступать – белорусский оппозиционер

Прокопьева цитирует "Украинская правда".
"Мы пытаемся массово вещать на Беларусь, чтобы военные сдавались в плен и переходили на нашу сторону. Мы собираем белорусских добровольцев в иностранный легион. В рядах ВСУ уже более 200 белорусов. К сожалению, мы понесли потери. Вчера погиб белорус, позывной Литвин. Кроме того, много белорусов работают в тылу, отозвалось 5700 белорусов, которые помогают украинцам в тылу. [Считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, возможно, вообще будет отстранен от командования, и тогда у нас проблема. Пока он чует, что нельзя этого делать. Что это будет его собственный конец, его смерть. Что его войска развернутся против него", – сказал общественный деятель.
Прокопьев оценил как низкую вероятность вторжения войск Беларуси в Украину.
"К нам поступают данные о крайне низком моральном духе белорусских воинов. Они готовы увольняться, сниматься с контракта. Если начнется наземное вторжение, я предполагаю, что будет массовый переход в плен к украинцам", – сказал он и отметил, то еще 300 граждан Беларуси сейчас находятся в Польше и готовы вступить в интернациональный легион.
Оппозиционер ведет блог в YouTube, на него подписано почти 100 тыс. человек, он уехал в Украину в конце февраля и сейчас находится в Киеве, пишет "Немецкая волна". На вопрос, почему решил воевать за Украину, Прокофьев сказал, что это очевидно: "Будущее Беларуси, свобода Беларуси сейчас решается на украинской войне".
Министерство обороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину.
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 марта украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.
Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.
Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля рассказал о переговорах с Лукашенко. "Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго, очень предметно... Я не хочу, чтобы самолеты, вертолеты, ракеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", – сказал Зеленский.
1 марта Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает". "Никаких решений мною не принималось. А без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.
При этом, по данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что в целом присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют третий день, ее идентифицируют по маркировке в виде 0. Советник главы ОП Алексей Арестович говорил 2 марта, что "пока официальных данных нет о том, что белорусская армия участвует в боевых действиях", но есть "отдельные сигналы, которые сейчас проверяются", пишет LIGA.net.