Белорусские военные будут массово сдаваться в плен украинцам, если получат приказ наступать – белорусский оппозиционер

Прокопьев в конце февраля приехал в Украину, он говорит, что "будущее и свобода Беларуси сейчас решаются на украинской войне" Скриншот: Вадим Прокопьев / YouTube

Прокопьева цитирует "Украинская правда".

"Мы пытаемся массово вещать на Беларусь, чтобы военные сдавались в плен и переходили на нашу сторону. Мы собираем белорусских добровольцев в иностранный легион. В рядах ВСУ уже более 200 белорусов. К сожалению, мы понесли потери. Вчера погиб белорус, позывной Литвин. Кроме того, много белорусов работают в тылу, отозвалось 5700 белорусов, которые помогают украинцам в тылу. [Считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко, возможно, вообще будет отстранен от командования, и тогда у нас проблема. Пока он чует, что нельзя этого делать. Что это будет его собственный конец, его смерть. Что его войска развернутся против него", – сказал общественный деятель.

Прокопьев оценил как низкую вероятность вторжения войск Беларуси в Украину.

"К нам поступают данные о крайне низком моральном духе белорусских воинов. Они готовы увольняться, сниматься с контракта. Если начнется наземное вторжение, я предполагаю, что будет массовый переход в плен к украинцам", – сказал он и отметил, то еще 300 граждан Беларуси сейчас находятся в Польше и готовы вступить в интернациональный легион.

Оппозиционер ведет блог в YouTube, на него подписано почти 100 тыс. человек, он уехал в Украину в конце февраля и сейчас находится в Киеве, пишет "Немецкая волна". На вопрос, почему решил воевать за Украину, Прокофьев сказал, что это очевидно: "Будущее Беларуси, свобода Беларуси сейчас решается на украинской войне".