Ахметов: Мы помогаем украинской армии защитить суверенитет и победить в этой войне

"Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять", – завил Ахметов.

Он напомнил, что Украина всегда была мирной страной, но сейчас Россия разрушает украинские города и поселки.

"Безусловно. Россия – страна-агрессор, а [президент России Владимир] Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – отметил бизнесмен.

Ахметов сообщил, что сейчас со страной-агрессором Россией разорваны любые контакты.

"Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов", – подчеркнул бизнесмен.