"Страна в опасности, и мы будем делать все, чтобы ее защитить". Ахметов вернулся в Украину

Ахметов: Если в Украине беда – я буду с Украиной и украинцами Скриншот: Українська правда / YouTube

"Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное – что я делаю, а не сколько нахожусь здесь", – сказал бизнесмен в ответ на вопрос, как долго он будет в Украине.

Журналист спросил, если ли у бизнесмена план помощи государству.

"Украина в опасности, и мы будем делать все, чтобы ее защитить. Защитить наш суверенитет, нашу целостность и независимость. Самое главное – людей защитить. Я не останавливаю инвестиции, я продолжаю инвестировать. Это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. И мне кажется, от этого выиграют Украина и каждый украинец. И мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес. И самое главное – мы помогали, помогаем и будем помогать людям. [...] Если в Украине беда – я буду с Украиной и украинцами", – ответил Ахметов.