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"Страна в опасности, и мы будем делать все, чтобы ее защитить". Ахметов вернулся в Украину

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Ахметов: Если в Украине беда я буду с Украиной и украинцами
Ахметов: Если в Украине беда – я буду с Украиной и украинцами
Скриншот: Українська правда / YouTube

Украинский миллиардер Ринат Ахметов 23 февраля вернулся в Украину из Женевы, после прилета в Киев он дал комментарий "Украинской правде".

"Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное – что я делаю, а не сколько нахожусь здесь", – сказал бизнесмен в ответ на вопрос, как долго он будет в Украине. 

Журналист спросил, если ли у бизнесмена план помощи государству. 

"Украина в опасности, и мы будем делать все, чтобы ее защитить. Защитить наш суверенитет, нашу целостность и независимость. Самое главное – людей защитить. Я не останавливаю инвестиции, я продолжаю инвестировать. Это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. И мне кажется, от этого выиграют Украина и каждый украинец. И мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес. И самое главное – мы помогали, помогаем и будем помогать людям. [...] Если в Украине беда – я буду с Украиной и украинцами", – ответил Ахметов.

Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области. Он сообщил, что в 2022 году "Метинвест" инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе. 

18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. "Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – говорила она.

22 февраля, после признания Россией "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Киев, Ринат Ахметов, Украина, Женева, бизнес, бизнесмен
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