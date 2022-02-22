Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов

"Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд гривен", – сообщил бизнесмен.
Он отметил, что уже дал распоряжения своему благотворительному фонду по поводу гуманитарной помощи.
"В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", – заявил Ахметов.
Также бизнесмен сегодня сказал, что угроза вторжения требует максимального единения.
"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны. Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны", – говорится в заявлении бизнесмена.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.
Путин в этот же день заявил, что РФ признала "ЛДНР" "в границах Луганской и Донецкой областей".