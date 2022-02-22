ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов

Ринат Ахметов: Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов.
Ринат Ахметов: Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов.
Фото: radiosvoboda.org

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов инициировал досрочную выплату предприятиями принадлежащего ему SCM в государственный бюджет 1 млрд грн налогов. Об этом говорится в заявлении бизнесмена, обнародованном агенством "Интерфакс-Украина".

"Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд гривен", – сообщил бизнесмен.

Он отметил, что уже дал распоряжения своему благотворительному фонду по поводу гуманитарной помощи.

"В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", – заявил Ахметов.

Также бизнесмен сегодня сказал, что угроза вторжения требует максимального единения.

"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны. Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны", – говорится в заявлении бизнесмена.

Контекст:

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Путин в этот же день заявил, что РФ признала "ЛДНР" "в границах Луганской и Донецкой областей".

Теги: Ринат Ахметов, налоги, Донбасс, Мариуполь, российская агрессия, благотворительный фонд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы пара – мы два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
  "Мы пара – мы два дуралея". Астафьева ответила на слухи о романе с Дурневым
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (180768)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (145904)
3
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (41304)
4
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (38850)
5
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (31308)
6
Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась (24138)
7
Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо (21995)
8
"Е-е-е, дальше – больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами (20809)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS