ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ахметов улетел в Женеву. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он вернется в Украину "при первых признаках реальной угрозы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
16 февраля Ахметов вернулся в Мариуполь
16 февраля Ахметов вернулся в Мариуполь
Фото: ЕРА

Украинский миллиардер Ринат Ахметов 18 февраля вылетел в Женеву. Об этом в Facebook написал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Он также опубликовал скриншоты сервиса FlightRadar с изображением борта Ахметова, вылетевшего из Украины в направлении Швейцарии.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4826903627379121

"Радіо Свобода" обратилось за комментарием в пресс-службу бизнесмена. Там подтвердили вылет Ахметова в Женеву и сказали, что у него "запланирован ряд встреч".

"Завтра он планирует вылететь в Лондон также для проведения встреч. Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – отметила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

Ахметов 30 января уехал в Европу. Терехова говорила, что это была запланированная заранее поездка.

16 февраля, в день, который в СМИ называли датой вторжения РФ, бизнесмен вернулся в Украину и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

По данным Минобороны Украины на 8 февраля 2022 года, вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал он.

Зеленский заявил, что Украинское государство "сильно как никогда", а руководство страны готовит "достойные ответы на все возможные агрессивные действия".

Теги: Ринат Ахметов, Украина, Швейцария, Женева, Мариуполь, угрозы, вторжение, Европа, Радио Свобода, Михаил Ткач, Анна Терехова, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить ритм". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"
"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере
"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы своего молодого мужа
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы своего молодого мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (419896)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (167351)
3
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (56414)
4
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (43923)
5
"Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022" (37381)
6
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу (34492)
7
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (34338)
8
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (33359)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS