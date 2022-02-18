Ахметов улетел в Женеву. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он вернется в Украину "при первых признаках реальной угрозы"

Он также опубликовал скриншоты сервиса FlightRadar с изображением борта Ахметова, вылетевшего из Украины в направлении Швейцарии.

"Радіо Свобода" обратилось за комментарием в пресс-службу бизнесмена. Там подтвердили вылет Ахметова в Женеву и сказали, что у него "запланирован ряд встреч".

"Завтра он планирует вылететь в Лондон также для проведения встреч. Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – отметила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

Ахметов 30 января уехал в Европу. Терехова говорила, что это была запланированная заранее поездка.

16 февраля, в день, который в СМИ называли датой вторжения РФ, бизнесмен вернулся в Украину и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области.