Ахметов строит в Мариуполе новое металлургическое производство за $1 млрд

Ринат Ахметов: Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. В этом году компания "Метинвест" будет инвестировать $1 млрд в новое производство Фото: System Capital Management / Facebook

"Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. В этом году компания "Метинвест" будет инвестировать $1 млрд в новое производство", – сказал он. – Мы построим новый университет, сделаем все, что от нас зависит, чтобы в Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное – счастливая жизнь для людей".

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил, что принято решение в этом году ранее, чем обычно, повысить зарплату по холдингу – с 1 марта, в среднем на 10%.