Наблюдательный совет украинского АО "СКМ" возглавит Олег Попов

"Последние изменения в корпоративном управлении АО "СКМ" являются логическим продолжением нашей инвестиционной модели, которую мы последовательно реализуем уже несколько лет. Учитывая фокус менеджмента SCM и лично Олега Попова на международных инвестициях, в украинском АО "СКМ" теперь создан наблюдательный совет, председателем которого станет Олег Попов", – отметили в компании.

Основной целью АО "СКМ" является консультативная поддержка международной инвестиционной деятельности SCM Holdings и иных компаний группы, сообщили в пресс-службе.

"Олег Попов и другие члены нашей инвестиционной команды представляют интересы SCM как в инвестиционных комитетах компаний SCM, так и в наблюдательных советах наших бизнесов. Инвестиционная деятельность SCM уже давно является международной, тогда как операционная деятельность бизнесов, в которые мы инвестируем, сосредоточена в странах, где работают производственные и иные активы, включая Украину", – пишет "Интерфакс-Украина".