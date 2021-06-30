Рост инвестпривлекательности страны – ключевой вопрос для украинских бизнесов – гендиректор СКМ

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была привлекательной для инвесторов. Это ключевой вопрос для капитализации украинских бизнесов, объема и стоимости инвестиций. Для этого нужно много сделать, в первую очередь, победить коррупцию", – сказал он.
Риски для ведения бизнеса в Украине приводят к тому, что украинские компании вынуждены привлекать внешнее финансирование под более высокие проценты, чем их конкуренты из других стран, объяснил топ-менеджер.
"Можно инвестировать за пределы Украины. Там спокойнее, чем у нас. Под это можно привлечь более дешевые деньги, потому что там меньше рисков. А в Украине более высокая доходность, но выше риски. Из-за высоких рисков инвесторы готовы вкладывать в Украину под гораздо более высокую доходность и в этом проблема страны", – отмечает он.
При этом СКМ будет и в дальнейшем инвестировать в экономику Украины, подчеркнул Попов.
"Но мы инвестируем, и будем инвестировать, и не боимся того, что кто-то будет, как вы сказали, влиять на нас. Мы понимаем одну вещь: мы прозрачны уже 20 лет, не пользуемся никакими государственными преференциями, хотя на нас этот ярлык всегда навешивали", – заявил гендиректор СКМ.
Инвестиционный портфель СКМ состоит из более чем 500 компаний и предприятий в семи странах Европы и Серверной Америки.
Ключевые бизнесы СКМ – горно-металлургический холдинг "Метинвест", энергетический холдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная компания "Укртелеком", страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь".