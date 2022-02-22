Ахметов: Угроза вторжения требует максимального единения

"Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны. Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны", – отметил Ахметов.

Он подчеркнул, что при любых сценариях предприятия группы SCM будут реализовывать все запланированные на этот год инвестиции, включая проекты в Мариуполе.

"Но самая главная наша ценность – это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", – подчеркнул бизнесмен.