Ахметов: Угроза вторжения требует максимального единения

"Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны. Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны", – отметил Ахметов.
Он подчеркнул, что при любых сценариях предприятия группы SCM будут реализовывать все запланированные на этот год инвестиции, включая проекты в Мариуполе.
"Но самая главная наша ценность – это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", – подчеркнул бизнесмен.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.
Путин в этот же день заявил, что РФ признала "ЛДНР" "в границах Луганской и Донецкой областей".