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Коломойский о конфликте Зеленского с Ахметовым: Может, Зеленский что-то резкое сказал. Ринат Леонидович не привык, чтобы с ним так разговаривали

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Коломойский: Ахметов больше, чем Украина. Он сам может в президенты, в принципе, идти
Коломойский: Ахметов больше, чем Украина. Он сам может в президенты, в принципе, идти
Фото: pravda.com.ua

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский мог "сказать что-то неуважительное" в адрес украинского миллиардера Рината Ахметова. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, почему президент "воюет с Ринатом Ахметовым".

Журналист упомянул заявление Зеленского о "перевороте", принятие законопроекта №5600 и отказ представителей власти приходить на эфиры программы "Свобода Слова Савика Шустера", которая выходит на каналах Ахметова. 

"Мне кажется, что закон – не тема для такого шухера. Значит, есть какие-то личные мотивы. Может, где-то нахамили, грубо поговорили. Ну, мы люди пожилые уже, любим уважение. Привыкли к уважению. Может, Зеленский что-то резкое и неуважительное сказал. Мог третьим лицам сказать. Ринат Леонидович не привык, чтобы с ним так разговаривали. Очень часто бывает: наступили на ногу в трамвае, человек до конца жизни помнит", – прокомментировал Коломойский. 

Он предполагает, что поводом для разногласий мог стать закон об олигархах. 

"Может быть, на фоне этого был какой-то разговор и кто-то кому-то что-то передал, или почтальоны исказили и сказали, что "он называл тебя желтым земляным червяком", или тот – того, или этот – этого. Ну и все, и пошла коса на камень", – отметил бизнесмен. 

В контексте беседы о будущих президентских и парламентских выборах и о том, будет ли Ахметов кого-нибудь поддерживать, Коломойский сказал, что Ахметов "очень большой". 

"Ахметов сильно большой. Как там писали? Кто написал про него? Вроде [нардеп от "Слуги народа" Андрей] Герус. Что Ахметов больше, чем Украина. Он сам может в президенты, в принципе, идти. Он раскручен, узнаваем, у него стопроцентная узнаваемость. Говорят, доверие к нему среди всех олигархов – 11%", – сказал бизнесмен, отметив, что у него самого "около 7% доверия".

Контекст:

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом "Forbes Украина", Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает четвертое место.

Ахметов в этом рейтинге – первый. Журнал оценил его состояние в $7,6 млрд. 

11 ноября 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и президента начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, бизнес, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, закон, законопроект, олигархи
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