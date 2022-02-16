Коломойский о конфликте Зеленского с Ахметовым: Может, Зеленский что-то резкое сказал. Ринат Леонидович не привык, чтобы с ним так разговаривали

Коломойский: Ахметов больше, чем Украина. Он сам может в президенты, в принципе, идти Фото: pravda.com.ua

Журналист упомянул заявление Зеленского о "перевороте", принятие законопроекта №5600 и отказ представителей власти приходить на эфиры программы "Свобода Слова Савика Шустера", которая выходит на каналах Ахметова.

"Мне кажется, что закон – не тема для такого шухера. Значит, есть какие-то личные мотивы. Может, где-то нахамили, грубо поговорили. Ну, мы люди пожилые уже, любим уважение. Привыкли к уважению. Может, Зеленский что-то резкое и неуважительное сказал. Мог третьим лицам сказать. Ринат Леонидович не привык, чтобы с ним так разговаривали. Очень часто бывает: наступили на ногу в трамвае, человек до конца жизни помнит", – прокомментировал Коломойский.

Он предполагает, что поводом для разногласий мог стать закон об олигархах.

"Может быть, на фоне этого был какой-то разговор и кто-то кому-то что-то передал, или почтальоны исказили и сказали, что "он называл тебя желтым земляным червяком", или тот – того, или этот – этого. Ну и все, и пошла коса на камень", – отметил бизнесмен.

В контексте беседы о будущих президентских и парламентских выборах и о том, будет ли Ахметов кого-нибудь поддерживать, Коломойский сказал, что Ахметов "очень большой".

"Ахметов сильно большой. Как там писали? Кто написал про него? Вроде [нардеп от "Слуги народа" Андрей] Герус. Что Ахметов больше, чем Украина. Он сам может в президенты, в принципе, идти. Он раскручен, узнаваем, у него стопроцентная узнаваемость. Говорят, доверие к нему среди всех олигархов – 11%", – сказал бизнесмен, отметив, что у него самого "около 7% доверия".