Коломойский: Пусть Зеленский думает, на своем месте Ермак или нет. Мне какая разница?

По словам бизнесмена, он познакомился с Ермаком, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины.
Журналист спросил мнение Коломойского, на своем месте Ермак или нет.
"Даже не думаю. Мне какая разница? Это пусть Зеленский думает, на своем он месте или нет, – ответил бизнесмен. – Я с ним мало общался. Культурный, интеллигентный".
Коломойский сказал, что по его мнению, Ермак "намного выглядит солиднее, чем его предшественник и тезка" Андрей Богдан. Бизнесмен также прокомментировал информацию о том, влиял ли он на увольнение Богдана.
"Это Богдан говорит? Ну я же не влияю. Руководитель администрации – это Зеленский решает", – сказал он.
До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в 2020 году. До Ермака эту должность занимал Богдан – в прошлом личный адвокат Коломойского. Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.
В последнее время в медиапространстве звучат заявления о влиянии Ермака на Зеленского.
"Я считаю, что только досрочные парламентские выборы могут отобрать у Ермака, которого никто не выбирал, даже в Конституции его должность не прописана, полномочия. Он, по сути, управдом, но он сегодня руководит президентом Зеленским, использует его некомпетентность и фобии для того, чтобы разваливать Украинское государство", – заявлял бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 10 февраля.