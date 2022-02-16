Коломойский: Пусть Зеленский думает, на своем месте Ермак или нет. Мне какая разница?

По словам бизнесмена, он познакомился с Ермаком, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Журналист спросил мнение Коломойского, на своем месте Ермак или нет.

"Даже не думаю. Мне какая разница? Это пусть Зеленский думает, на своем он месте или нет, – ответил бизнесмен. – Я с ним мало общался. Культурный, интеллигентный".

Коломойский сказал, что по его мнению, Ермак "намного выглядит солиднее, чем его предшественник и тезка" Андрей Богдан. Бизнесмен также прокомментировал информацию о том, влиял ли он на увольнение Богдана.

"Это Богдан говорит? Ну я же не влияю. Руководитель администрации – это Зеленский решает", – сказал он.