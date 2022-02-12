"Надо забрать у него красную кнопку". Луценко рассказал, как лишить Ермака власти над Зеленским

"Я считаю, что Зеленский – некомпетентный с фобиями президент, которого окружили московские кроты. Из троянского коня Зеленского высадились те, кто хочет уничтожить украинскую экономику и расколоть общество", – сказал Луценко.

Он убежден, что огромное влияние на Зеленского оказывает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я считаю, что только досрочные парламентские выборы могут отобрать у Ермака, которого никто не выбирал, даже в Конституции его должность не прописана, полномочия. Он, по сути, управдом, но он сегодня руководит президентом Зеленским, использует его некомпетентность и фобии для того, чтобы разваливать Украинское государство", – настоял Луценко.

По его словам, выйти из ситуации помогут досрочные парламентские выборы, которые лишат власть монобольшинства в Верховной Раде.

"Чтобы остановить эту ненормальную неконституционную ситуацию, надо забрать у Ермака красную кнопку, которая называется парламентским большинством. Давайте честно пойдем на выборы и приведем [к власти] те политические силы, которые хотят украинцы. Уверен, Зеленский не соберет и 10%. Вперед!" – подытожил Луценко.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube