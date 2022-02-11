Яценюк: Позвонил заместитель Лаврова с погонялом КГБ и попросил не убирать Демченко

Яценюк: наши западные партнеры черным по белому и не один раз дали список с доказательствами, кто является российскими "консервами" в украинской власти Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Я был тем, кто уволил Демченко. Он тогда был заместителем министра иностранных дел Украины, а я стал премьером. Прошло буквально несколько дней, я говорю: меняем полностью руководящий состав МИД, Демченко будем увольнять. Почему принял такое решение? Потому что тогда позвонил в МИД заместитель министра [иностранных дел РФ Сергея] Лаврова. У него есть такой [заместитель] Карасин Григорий Борисович. У него погоняло — КГБ. Он позвонил и сказал: "Вы, пожалуйста, Демченко не убирайте, потому что это наше контактное лицо". Мне об этом сразу доложили. Прошло часа два или три, и я срочно дал распоряжение правительству уволить [Демченко] с занимаемой должности", — рассказал украинский экс-премьер.

Он добавил, что на Западе также знают, кто из украинских политиков работает на Россию.

"Я многое не могу тут говорить, но я знаю, что наши западные партнеры черным по белому и не один раз дали список с доказательствами, кто является российскими "консервами" в украинской власти", — подчеркнул Яценюк.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube