Яценюк: Позвонил заместитель Лаврова с погонялом КГБ и попросил не убирать Демченко

"Я был тем, кто уволил Демченко. Он тогда был заместителем министра иностранных дел Украины, а я стал премьером. Прошло буквально несколько дней, я говорю: меняем полностью руководящий состав МИД, Демченко будем увольнять. Почему принял такое решение? Потому что тогда позвонил в МИД заместитель министра [иностранных дел РФ Сергея] Лаврова. У него есть такой [заместитель] Карасин Григорий Борисович. У него погоняло — КГБ. Он позвонил и сказал: "Вы, пожалуйста, Демченко не убирайте, потому что это наше контактное лицо". Мне об этом сразу доложили. Прошло часа два или три, и я срочно дал распоряжение правительству уволить [Демченко] с занимаемой должности", — рассказал украинский экс-премьер.
Он добавил, что на Западе также знают, кто из украинских политиков работает на Россию.
"Я многое не могу тут говорить, но я знаю, что наши западные партнеры черным по белому и не один раз дали список с доказательствами, кто является российскими "консервами" в украинской власти", — подчеркнул Яценюк.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в 2020 году. До Ермака эту должность занимал Андрей Богдан. Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал. До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.
Руслан Демченко на государственной службе с конца 1980-х. В 2010–2014 годах, во времена президентства Виктора Януковича, он был замминистра иностранных дел. В 2014 году его назначили советником пятого президента Петра Порошенко, в 2019-м – советником Зеленского. С 2020 года Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО и начальником комитета по разведке при президенте.
В ноябре 2021 года программа "Схемы" (проект "Радіо Свобода") выпустила расследование, что Демченко в 2010 году лоббировал Харьковские соглашения, согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Он утверждал, что "Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму". Зеленский в ответ на сюжет журналистов сказал, что не хочет оправдывать Демченко, но тот в должности заместителя министра иностранных дел "не подписывал никакие Харьковские соглашения", что сейчас возможную причастность чиновника к этому документу расследуют правоохранительные органы и он дает показания.
8 февраля 2022 года бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, есть у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.