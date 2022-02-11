"Я вам покажу, как мне будут аплодировать каждый день!" Луценко рассказал о последнем разговоре с Зеленским

"Во время последнего моего разговора — я успел с ним поработать как генпрокурор три месяца — я спросил Зеленского: "Володя, а чего ты хочешь?". Он говорит: "Я вам всем покажу, как мне будут аплодировать люди каждый день!". И это искренне. Он, как артист, нуждается в аплодисментах. Он больше ни в чем не нуждается. Он не может прогнозировать на месяц, на два года, и тем более на более серьезный срок. Он хочет аплодисментов сейчас", — сказал экс-генпрокурор Украины.

По его мнение, Зеленский не готов к власти и питает страх перед более опытными и компетентными политиками.

"Я говорю: "Почему ты считаешь, что можешь нарушать законы, требовать, чтобы кто-то ушел с поста, кого-то поставить?". А он мне говорит: "У меня есть карт-бланш на все! 73% - мой карт-бланш". Я спрашиваю: "А сколько ты получил в первом туре [на президентских выборах 2019 года]?". Он ответил — 30%. А я говорю: "Порох" [Петр Порошенко] на тех выборах [в 2014 году] взял 53%, и что? А Янукович выиграл у Юли [Юлии Тимошенко] в 4%. Это ничего не означает. Это просто сильно открытые двери к власти, приоткрытые. Но уже все, выборы закончились. Куда ты ведешь страну?". Он отвечает: "Вы услышите аплодисменты". Вот эта неготовность к власти, абсолютная некомпетентность. А также потаенные фобии к тем, кто имеет стержень, убеждения, знания, опыт, сегодня играют самую страшную игру с ним", — резюмировал Луценко.

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