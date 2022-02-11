"Я вам покажу, как мне будут аплодировать каждый день!" Луценко рассказал о последнем разговоре с Зеленским

"Во время последнего моего разговора — я успел с ним поработать как генпрокурор три месяца — я спросил Зеленского: "Володя, а чего ты хочешь?". Он говорит: "Я вам всем покажу, как мне будут аплодировать люди каждый день!". И это искренне. Он, как артист, нуждается в аплодисментах. Он больше ни в чем не нуждается. Он не может прогнозировать на месяц, на два года, и тем более на более серьезный срок. Он хочет аплодисментов сейчас", — сказал экс-генпрокурор Украины.
По его мнение, Зеленский не готов к власти и питает страх перед более опытными и компетентными политиками.
"Я говорю: "Почему ты считаешь, что можешь нарушать законы, требовать, чтобы кто-то ушел с поста, кого-то поставить?". А он мне говорит: "У меня есть карт-бланш на все! 73% - мой карт-бланш". Я спрашиваю: "А сколько ты получил в первом туре [на президентских выборах 2019 года]?". Он ответил — 30%. А я говорю: "Порох" [Петр Порошенко] на тех выборах [в 2014 году] взял 53%, и что? А Янукович выиграл у Юли [Юлии Тимошенко] в 4%. Это ничего не означает. Это просто сильно открытые двери к власти, приоткрытые. Но уже все, выборы закончились. Куда ты ведешь страну?". Он отвечает: "Вы услышите аплодисменты". Вот эта неготовность к власти, абсолютная некомпетентность. А также потаенные фобии к тем, кто имеет стержень, убеждения, знания, опыт, сегодня играют самую страшную игру с ним", — резюмировал Луценко.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Согласно опросу Центра Разумкова, который обнародовали 1 февраля 2022 года, Зеленского на выборах президента готовы поддержать 26% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, Порошенко – 24,2%.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".
На пресс-марафоне 26 ноября 2021 года Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. Также он тогда сказал, что "не будет бороться за власть". "Но если мы говорим о каком-то силовом давлении на меня, чтобы я раньше ушел, – это уже другая история, это вызов. Если так будет, то вы увидите абсолютно обратный эффект. Если так будет, тогда будет ответ, тогда я никуда не уйду, тогда я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в президенты Украины", – заявил Зеленский.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году, президентские – в 2024-м.