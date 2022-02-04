Аваков спрогнозировал, уйдет ли Зеленский в отставку

"Зеленский уйдет в отставку?" – спросил ведущий ток-шоу Дмитрий Гордон в ходе обсуждения темы ДТП, в которое прошлым летом попал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, и видео с места аварии, обнародованного "Украинской правдой".

"Нет, не уйдет. И нам не нужно сейчас, чтобы он уходил в отставку. Нам нужно, чтобы он проявил самые лучшие свои качества и выстоял в этот тяжелый момент, а потом нашел в себе мужество распустить парламент, провести досрочные выборы парламентские, а потом уже – решать свою судьбу", – ответил Аваков.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу Центра Разумкова, который обнародовали 1 февраля 2022 года, Зеленского на выборах президента готовы поддержать 26% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, Порошенко – 24,2%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. Также он тогда сказал, что "не будет бороться за власть". "Но если мы говорим о каком-то силовом давлении на меня, чтобы я раньше ушел, – это уже другая история, это вызов. Если так будет, то вы увидите абсолютно обратный эффект. Если так будет, тогда будет ответ, тогда я никуда не уйду, тогда я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в президенты Украины", – заявил Зеленский.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году, президентские – в 2024-м.