“Нужно найти и достать коррумпированных людей вокруг Путина”. Эксперт Atlantic Council рассказал о действенных санкциях против главы Кремля

"В 2014 году США и Европа действительно пытались разобраться с [Геннадием] Тимченко, братьями [Аркадием и Борисом] Ротенбергами, [Виктором] Медведчуком и другими его [Путина] товарищами. Недавно президент [США Джо] Байден заявил, что если РФ начнет новую военную агрессию против Украины, США могут предпринять санкции против Путина. Но предложить санкции и сделать их эффективными — это не то же самое. Если вы спрашиваете, можем ли мы рассмотреть грязные потоки денег, которые выходят из РФ на Запад, я думаю, что вы совершенно правы. Мы должны сделать так, чтобы Путин не мог подрывать западную систему и прятать свои незаконно добытые деньги на Западе", – сказал Фрид.

Он также высказал уверенность в том, что администрация Байдена будет действовать с британцами, с Евросоюзом таким образом, чтобы устрожить регулирование западной финансовой системы.

"Украина уже просит об этом какое-то время. Я вижу здесь Андрея Илларионова, он очень хорошо осведомлен об этом вопросе. Он об этом писал. Само мнение о том, что нужно найти и достать коррумпированные круги вокруг Путина, — это дельная мысль. Но это не месть. Просто это должно быть сделано. С этим утверждением я согласен", — подытожил эксперт Atlantic Council.

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