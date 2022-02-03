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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

“Нужно найти и достать коррумпированных людей вокруг Путина”. Эксперт Atlantic Council рассказал о действенных санкциях против главы Кремля

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Запад должен блокировать поток незаконно добытых денег, которые текут из России в США и европейские страны, считает Дэниел Фрид
Запад должен блокировать поток незаконно добытых денег, которые текут из России в США и европейские страны, считает Дэниел Фрид
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты должны вести эффективную санкционную политику против коррумпированного окружения президента России Владимира Путина. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид.

"В 2014 году США и Европа действительно пытались разобраться с [Геннадием] Тимченко, братьями [Аркадием и Борисом] Ротенбергами, [Виктором] Медведчуком и другими его [Путина] товарищами. Недавно президент [США Джо] Байден заявил, что если РФ начнет новую военную агрессию против Украины, США могут предпринять санкции против Путина. Но предложить санкции и сделать их эффективными  это не то же самое. Если вы спрашиваете, можем ли мы рассмотреть грязные потоки денег, которые выходят из РФ на Запад, я думаю, что вы совершенно правы. Мы должны сделать так, чтобы Путин не мог подрывать западную систему и прятать свои незаконно добытые деньги на Западе", – сказал Фрид.

Он также высказал уверенность в том, что администрация Байдена будет действовать с британцами, с Евросоюзом таким образом, чтобы устрожить регулирование западной финансовой системы.

"Украина уже просит об этом какое-то время. Я вижу здесь Андрея Илларионова, он очень хорошо осведомлен об этом вопросе. Он об этом писал. Само мнение о том, что нужно найти и достать коррумпированные круги вокруг Путина,  это дельная мысль. Но это не месть. Просто это должно быть сделано. С этим утверждением я согласен", — подытожил эксперт Atlantic Council.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

31 января 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что  заявления главы МИД Великобритании о возможных санкциях против российских олигархов в случае вторжения РФ в Украину вызывают тревогу в Кремле.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, война в Украине, Дэниел Фрид, ток-шоу "ГОРДОН"
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