Зеленский: Если будет силовое давление, чтобы я раньше ушел с должности, я буду бороться до последнего

Мероприятие транслирует Офис президента.

"Я не планирую у себя в голове такую сложную стратегию [по изменению очередности выборов]. Я знаю об этом вопросе. Действительно, есть вопросы относительно толкования Конституции. Я считаю, что депутаты обратятся в Конституционный Суд, если захотят. Если захотят, обратятся в Конституционный Суд, и КС должен ответить", – сказал он.

Зеленский отметил, что пока не принял решение о втором сроке, и намерен советоваться в этом вопросе с детьми. По словам президента, он не думает о досрочных президентских выборах ради их проведения перед парламентскими (шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, когда задавала вопрос об этом, отметила, что проводить предвыборную кампанию после выборов в Раду президенту будет сложнее, если провластная "Слуга народа" проиграет выборы).

"Я не буду бороться за власть. Я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. А в этом контексте я борюсь за какие-то важные вещи, которые могу сделать. Почему для меня важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу. Диджитал-направление наше крутое. Для чего мне нужна власть? Я хочу все это закончить. Вот и все. Но если мы говорим о каком-то силовом давлении на меня, чтобы я раньше ушел, – это уже другая история, это вызов. Если так будет, то вы увидите абсолютно обратный эффект. Если так будет, тогда будет ответ, тогда я никуда не уйду, тогда я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в президенты Украины", – добавил он.