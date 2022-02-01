Зеленский и Порошенко – лидеры президентского рейтинга – опрос

В первом туре выборов президента Украины Порошенко и Зеленский на двоих получили бы больше половины всех голосов избирателей Фото: ЕРА

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, действующего президента поддержали бы 26% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

В числе лидеров рейтинга также пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 24,2%.

За ними идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (10,3%), нардеп, глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков (8,2%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 7% и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,4%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%. В частности, у бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 3,1%.

Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.