Зеленский подписал в Раде указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности воинской службы

Об этом Зеленский заявил, выступая на торжественном заседании 7-ой сессии Верховной Рады. Его выступление транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.
"Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины на основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тыс. человек профессиональной армии и создание дополнительных 20 бригад ВСУ", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что этот указ "является стартом перехода Украины на профессиональную армию".
"Этот указ – не потому, что скоро война… Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир, мир в Украине. Этот указ я с радостью подписываю", – сказал Зеленский.
Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, также есть возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тыс., сообщал 19 января в программе Hard Talk на ВВС министр обороны Украины Алексей Резников. Кроме того, в стране насчитывается около 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны, добавил глава Минобороны. Резников отметил, что война в Украине идет с 2014 года, поэтому еще одно вторжение российских оккупантов не станет для страны неожиданностью.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экс-нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук говорила в конце сентября 2021 года, что военные-контрактники вне зоны ООС получают минимум 10 тыс. грн за месяц, на второй-третьей линии обороны – 22 тыс., на первой линии – более 32 тыс. грн.