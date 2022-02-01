Зеленский подписал в Раде указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности воинской службы

Зеленский: Этот указ – не потому, что скоро война Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский заявил, выступая на торжественном заседании 7-ой сессии Верховной Рады. Его выступление транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

"Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины на основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тыс. человек профессиональной армии и создание дополнительных 20 бригад ВСУ", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что этот указ "является стартом перехода Украины на профессиональную армию".

"Этот указ – не потому, что скоро война… Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир, мир в Украине. Этот указ я с радостью подписываю", – сказал Зеленский.