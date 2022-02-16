Коломойский: Мы хорошо общаемся с Арахамией. Но это до мая, потом будет выжженная земля

Коломойский говорил, что имеет влияние на Арахамию (на фото) Фото: sluga-narodu.com

"Я когда сказал, что он мой друг, после этого его чуть не выгнали из фракции, – сказал бизнесмен и рассмеялся. – Мы с ним хорошо общаемся. Но это все до мая. Потом думаю, будет выжженная земля вокруг этого офиса".

Интервью записывали в бизнес-центре "Миллениум" в Киеве, где находятся офисы группы "Приват".

В мае будет введен в действие закон об олигархах. Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 5 ноября, там прописано, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня публикации.

Согласно закону, после неформальной встречи олигарха с чиновником высокого уровня последний должен будет подать публичную "декларацию о контакте". Контактом считается любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн.