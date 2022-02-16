Коломойский: Трухин – бывший зять моего товарища. Я на свадьбе у него был

"Он – бывший зять моего товарища [одного из основателей "ПриватБанка"] Алексея Мартынова. Но они развелись с его дочерью, сохраняют какие-то теплые дружеские отношения. Конечно знаком. Я на свадьбе у него был. Нормальный парень был", – рассказал Коломойский.
По словам бизнесмена, он виделся с Трухиным в 2021 году на поминках, когда у Мартынова умерла мать. Точной даты Коломойский не назвал.
"Но я с ним особо не общался. Помню еще у [тогдашнего главы МВД Арсена] Авакова я его встретил где-то в марте прошлого года", – добавил Коломойский.
Он считает, что реакция власти, в том числе президента Украины Владимира Зеленского на скандал с ДТП, в которое Трухин попал летом 2021 года, была "мгновенной".
"Реакция у Зеленского – мы ведь начинали с Зеленского – она мгновенная. Как у нас говорили в Советской армии: "уеб... не за то, что сделал, а за то, что попался", – пояснил Коломойский.
По его мнению, если бы фигурантом ДТП был не нардеп, на это не обратили бы внимания.
"Вы любого юриста спросите, а какая перспектива там что-то делать? Есть потерпевшие? Нет. Есть заявление? Нет. Кто пострадал? Никто. Никого не убили, ничего не сделано. Если бы это был не Трухин или другой депутат – никто бы вообще не обратил внимания. Правильно? И не было бы такого странного поведения. Но он сам накликал на себя беду. А потом вот это смешное видео. Его же обсуждают не за то, что он что-то сделал, а за то, что он наговорил там в шоковом состоянии на камеру: "В лес пойду". А если завтра человек пойдет и повесится? Все скажут: "А, все, шоу закончилось, жаль". Или наоборот, не повесится, а просто его уничтожили, а у него тоже родители, жена, дети. Он же никого не убил, не застрелил, не ограбил, не изнасиловал", – сказал Коломойский, реагируя на слова журналиста, что правоохранители "полгода ничего не делали".
Также бизнесмен прокомментировал слова Трухина, который рассказывал полицейскому о 150 тыс. в его сумке.
"Все пишут доллары, а говорят, там на записи нет "долларов". Может, гривен? Я не оправдываю Трухина, и общественное мнение такое, что наверняка большие подозрения, что он был за рулем, и большие подозрения, что он совершил эту аварию. А он не мог это делать, он должен быть примером другим. Я со всем этим согласен. Но с точки зрения юридической перспективы за это у нас не сажают. Максимум – административная ответственность. Мы, может, разбираемся не про Трухина, а почему правоохранители ни хрена не делали, правильно? А чем заниматься там? Все очевидно", – сказал Коломойский.
23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.
В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.
Утром 2 февраля, после публикации расследования "Украинской правды", глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции. Пока такое заседание Рады не созвали.
Источники "Украинской правды" рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от "Слуги народа", которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Он называл нардепа "бухгалтером".
Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. "Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии "Слуга народа", – отметил президент, комментируя появление видео.
Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным. По словам Сухачева, сотрудников полиции, находившихся на месте ДТП, допросили повторно 8 февраля. Они не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП.