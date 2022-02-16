Коломойский: Трухин – бывший зять моего товарища. Я на свадьбе у него был

"Он – бывший зять моего товарища [одного из основателей "ПриватБанка"] Алексея Мартынова. Но они развелись с его дочерью, сохраняют какие-то теплые дружеские отношения. Конечно знаком. Я на свадьбе у него был. Нормальный парень был", – рассказал Коломойский.

По словам бизнесмена, он виделся с Трухиным в 2021 году на поминках, когда у Мартынова умерла мать. Точной даты Коломойский не назвал.

"Но я с ним особо не общался. Помню еще у [тогдашнего главы МВД Арсена] Авакова я его встретил где-то в марте прошлого года", – добавил Коломойский.

Он считает, что реакция власти, в том числе президента Украины Владимира Зеленского на скандал с ДТП, в которое Трухин попал летом 2021 года, была "мгновенной".

"Реакция у Зеленского – мы ведь начинали с Зеленского – она мгновенная. Как у нас говорили в Советской армии: "уеб... не за то, что сделал, а за то, что попался", – пояснил Коломойский.

По его мнению, если бы фигурантом ДТП был не нардеп, на это не обратили бы внимания.

"Вы любого юриста спросите, а какая перспектива там что-то делать? Есть потерпевшие? Нет. Есть заявление? Нет. Кто пострадал? Никто. Никого не убили, ничего не сделано. Если бы это был не Трухин или другой депутат – никто бы вообще не обратил внимания. Правильно? И не было бы такого странного поведения. Но он сам накликал на себя беду. А потом вот это смешное видео. Его же обсуждают не за то, что он что-то сделал, а за то, что он наговорил там в шоковом состоянии на камеру: "В лес пойду". А если завтра человек пойдет и повесится? Все скажут: "А, все, шоу закончилось, жаль". Или наоборот, не повесится, а просто его уничтожили, а у него тоже родители, жена, дети. Он же никого не убил, не застрелил, не ограбил, не изнасиловал", – сказал Коломойский, реагируя на слова журналиста, что правоохранители "полгода ничего не делали".

Также бизнесмен прокомментировал слова Трухина, который рассказывал полицейскому о 150 тыс. в его сумке.

"Все пишут доллары, а говорят, там на записи нет "долларов". Может, гривен? Я не оправдываю Трухина, и общественное мнение такое, что наверняка большие подозрения, что он был за рулем, и большие подозрения, что он совершил эту аварию. А он не мог это делать, он должен быть примером другим. Я со всем этим согласен. Но с точки зрения юридической перспективы за это у нас не сажают. Максимум – административная ответственность. Мы, может, разбираемся не про Трухина, а почему правоохранители ни хрена не делали, правильно? А чем заниматься там? Все очевидно", – сказал Коломойский.