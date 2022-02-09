Полицейские на допросе не подтвердили информацию о предложении взятки Трухиным – ГБР

"О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали", – сказал Сухачев.

По его словам, сотрудников полиции, находившихся на месте ДТП, допросили повторно 8 февраля. Они не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

Сухачев также сообщил, что во время просмотра видеозаписи, обнародованной изданием "Украинская правда", "следователи ГБР не обнаружили информацию, которая устанавливала бы новые обстоятельства ДТП или опровергала бы уже полученные доказательства".

В то же время, по словам директора ГБР, видеозаписи содержат информацию о действиях полицейских на месте происшествия, которые могли повлиять на установление объективных обстоятельств ДТП.

"Речь идет о несоответствии ранее предоставленной Нацполицией по запросу следователя ГБР информации об отсутствии записи с нагрудного регистратора полицейского и об эпизоде, в котором непосредственно господин Трухин беспрепятственно осматривает водительское место", – уточнил он.

По словам директора Бюро, в связи с этим следователи ГБР инициировали проведение Нацполицией двух служебных расследований: по поводу непредоставления видеозаписи ГБР и по непринятию мер для надлежащего сохранения следов на месте происшествия.