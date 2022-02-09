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Полицейские на допросе не подтвердили информацию о предложении взятки Трухиным – ГБР

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ДТП с Трухиным произошло в августе прошлого года
ДТП с Трухиным произошло в августе прошлого года
Фото: Александр Трухин / Facebook

Допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки народным депутатом Александром Трухиным после ДТП. Об этом директор ГБР Алексей Сухачев заявил 9 февраля, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, отмечает "Интерфакс-Украина".

"О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали", – сказал Сухачев.

По его словам, сотрудников полиции, находившихся на месте ДТП, допросили повторно 8 февраля. Они не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

Сухачев также сообщил, что во время просмотра видеозаписи, обнародованной изданием "Украинская правда", "следователи ГБР не обнаружили информацию, которая устанавливала бы новые обстоятельства ДТП или опровергала бы уже полученные доказательства".

В то же время, по словам директора ГБР, видеозаписи содержат информацию о действиях полицейских на месте происшествия, которые могли повлиять на установление объективных обстоятельств ДТП.

"Речь идет о несоответствии ранее предоставленной Нацполицией по запросу следователя ГБР информации об отсутствии записи с нагрудного регистратора полицейского и об эпизоде, в котором непосредственно господин Трухин беспрепятственно осматривает водительское место", – уточнил он.

По словам директора Бюро, в связи с этим следователи ГБР инициировали проведение Нацполицией двух служебных расследований: по поводу непредоставления видеозаписи ГБР и по непринятию мер для надлежащего сохранения следов на месте происшествия.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

Утром 2 февраля 2022 года, после публикации расследования "Украинской правды", глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ДТП, авария, взятка, ГБР, Александр Трухин, Алексей Сухачев, нардеп
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