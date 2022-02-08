Попавший в ДТП с Трухиным депутат Мухтаров: Я дал исчерпывающие показания следователям ГБР

Фахраддин Мухтаров: Я осуждаю действия Александра Трухина после ДТП. Уверен, что не буду иметь с этим человеком ничего общего Фото: Фахраддін Мухтаров / Facebook

"Из-за большого общественного резонанса и многочисленных политических спекуляций вокруг ДТП на Бориспольской трассе, в котором я являюсь пострадавшим, считаю необходимым разъяснить некоторые связанные с этим вопросы. Частично я это уже сделал по просьбе журналистов издания "Страна", обратившихся ко мне по телефону. Но, поскольку ситуация значительно шире, чем обычно освещают СМИ, должен расставить все точки над i. Для моих коллег, друзей и всех, кто поддерживает меня и переживает за меня, должен сообщить, что, к сожалению, пока не могу ни с кем встречаться лично, поскольку нахожусь на самоизоляции, потому что снова заболел COVID-19. Потому пока смогу общаться с вами здесь", – отметил Мухтаров.

Он сообщил, что спал большую часть путешествия, которое закончилось ДТП на Бориспольской трассе, так как только прилетел из командировки и был уставшим.

"В момент ДТП и удара я также спал, из-за чего, очевидно, и получил довольно серьезные повреждения, потому что ни за что не держался. К сожалению, почти не помню событий сразу после ДТП, поскольку был в полусознательном состоянии в результате полученных травм. Это, собственно, могли увидеть все просматривавшие знаменитое видео с камеры полицейского. Обо всех обстоятельствах того дня и обо всем, что мог упомянуть о ДТП, я дал исчерпывающие показания следователям ГБР. Никого не покрывал и честно рассказал все, о чем смог вспомнить. После того как я посмотрел видеозапись с места событий, мне стало очень досадно и стыдно за поведение моего бывшего однопартийца Александра Трухина. Убежден, что в первую очередь ему нужно было помогать всем пострадавшим в ДТП, а не делать то, что на видео увидела вся страна. Уверен, что не буду иметь с этим человеком ничего общего", – подчеркнул депутат.

Мухтаров добавил, что решил сложить полномочия главы фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете еще до Нового года и без давления со стороны руководства партии.

"Партия не ставила мне никаких требований по моей работе во главе фракции, впрочем, состояние моего здоровья после тяжело перенесенного COVID-19 и травм, полученных в ДТП, существенно ухудшилось. В ближайшее время я должен перенести несколько операций. Поэтому я для себя решил, что просто не смогу выполнять свои обязанности в полном объеме и должен на время сосредоточиться на вопросах собственного здоровья. Еще до Нового года я обратился к нескольким моим коллегам с просьбой рассмотреть возможность заменить меня в должности главы фракции. Однако из-за политических спекуляций некоторых депутатов рассмотрение этого вопроса откладывалось до последнего времени. И только в прошлую пятницу было принято решение о смене руководителя фракции. Еще раз подчеркиваю: это решение принял я сам, без требований со стороны партии", – заявил он.

При этом работать в Полтавском областном совете и фракции "Слуга народа" Мухтаров продолжит.

"И я очень не хочу, чтобы эта ситуация использовалась против партии и нанесла ей репутационные потери. К сожалению, определенные политики пытаются сегодня воспользоваться ситуацией вокруг этого ДТП, чтобы дестабилизировать ситуацию в Полтавской области в своих личных политических интересах. Однако я уверен, что мы все достойно пройдем этот этап, а полтавчане увидят, о чьих интересах заботятся те или иные политики области, и сделают выводы. По поводу самого ДТП на Бориспольской трассе отмечу следующее: я считаю себя пострадавшей стороной; я осуждаю действия Александра Трухина после ДТП. Убежден, он прежде должен был позаботиться о здоровье и безопасности всех пострадавших, а не искать возможности скрыться с места происшествия. Но даже мне оказывали первую помощь неравнодушные посторонние люди. При этом руководство партии "Слуга народа" уже дало его действиям политическую оценку. Уверен, что следователи ГБР выяснят все обстоятельства дела и дадут справедливую правовую оценку ситуации", – резюмировал политик.