Попавший в ДТП с Трухиным депутат Мухтаров: Я дал исчерпывающие показания следователям ГБР

"Из-за большого общественного резонанса и многочисленных политических спекуляций вокруг ДТП на Бориспольской трассе, в котором я являюсь пострадавшим, считаю необходимым разъяснить некоторые связанные с этим вопросы. Частично я это уже сделал по просьбе журналистов издания "Страна", обратившихся ко мне по телефону. Но, поскольку ситуация значительно шире, чем обычно освещают СМИ, должен расставить все точки над i. Для моих коллег, друзей и всех, кто поддерживает меня и переживает за меня, должен сообщить, что, к сожалению, пока не могу ни с кем встречаться лично, поскольку нахожусь на самоизоляции, потому что снова заболел COVID-19. Потому пока смогу общаться с вами здесь", – отметил Мухтаров.
Он сообщил, что спал большую часть путешествия, которое закончилось ДТП на Бориспольской трассе, так как только прилетел из командировки и был уставшим.
"В момент ДТП и удара я также спал, из-за чего, очевидно, и получил довольно серьезные повреждения, потому что ни за что не держался. К сожалению, почти не помню событий сразу после ДТП, поскольку был в полусознательном состоянии в результате полученных травм. Это, собственно, могли увидеть все просматривавшие знаменитое видео с камеры полицейского. Обо всех обстоятельствах того дня и обо всем, что мог упомянуть о ДТП, я дал исчерпывающие показания следователям ГБР. Никого не покрывал и честно рассказал все, о чем смог вспомнить. После того как я посмотрел видеозапись с места событий, мне стало очень досадно и стыдно за поведение моего бывшего однопартийца Александра Трухина. Убежден, что в первую очередь ему нужно было помогать всем пострадавшим в ДТП, а не делать то, что на видео увидела вся страна. Уверен, что не буду иметь с этим человеком ничего общего", – подчеркнул депутат.
Мухтаров добавил, что решил сложить полномочия главы фракции "Слуга народа" в Полтавском областном совете еще до Нового года и без давления со стороны руководства партии.
"Партия не ставила мне никаких требований по моей работе во главе фракции, впрочем, состояние моего здоровья после тяжело перенесенного COVID-19 и травм, полученных в ДТП, существенно ухудшилось. В ближайшее время я должен перенести несколько операций. Поэтому я для себя решил, что просто не смогу выполнять свои обязанности в полном объеме и должен на время сосредоточиться на вопросах собственного здоровья. Еще до Нового года я обратился к нескольким моим коллегам с просьбой рассмотреть возможность заменить меня в должности главы фракции. Однако из-за политических спекуляций некоторых депутатов рассмотрение этого вопроса откладывалось до последнего времени. И только в прошлую пятницу было принято решение о смене руководителя фракции. Еще раз подчеркиваю: это решение принял я сам, без требований со стороны партии", – заявил он.
При этом работать в Полтавском областном совете и фракции "Слуга народа" Мухтаров продолжит.
"И я очень не хочу, чтобы эта ситуация использовалась против партии и нанесла ей репутационные потери. К сожалению, определенные политики пытаются сегодня воспользоваться ситуацией вокруг этого ДТП, чтобы дестабилизировать ситуацию в Полтавской области в своих личных политических интересах. Однако я уверен, что мы все достойно пройдем этот этап, а полтавчане увидят, о чьих интересах заботятся те или иные политики области, и сделают выводы. По поводу самого ДТП на Бориспольской трассе отмечу следующее: я считаю себя пострадавшей стороной; я осуждаю действия Александра Трухина после ДТП. Убежден, он прежде должен был позаботиться о здоровье и безопасности всех пострадавших, а не искать возможности скрыться с места происшествия. Но даже мне оказывали первую помощь неравнодушные посторонние люди. При этом руководство партии "Слуга народа" уже дало его действиям политическую оценку. Уверен, что следователи ГБР выяснят все обстоятельства дела и дадут справедливую правовую оценку ситуации", – резюмировал политик.
23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.
В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.
Утром 2 февраля 2022 года, после публикации расследования "Украинской правды", глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.