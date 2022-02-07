ДТП с Трухиным. Патрульный Петрик и его адвокат рассказали о допросе в ГБР

Петрик: Я по инструкции сдал свою камеру в IT-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно Фото: pravda.com.ua

"Какие-то детали ни я, ни Сергей Петрик сообщить не можем, потому что за это будет определенная ответственность. Но вопросы касались исключительно уголовного производства и установления обстоятельств дела. Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких повесток", – сказал адвокат полицейского.

Петрик рассказал, что покинул место ДТП около 18.00, когда понял, что все обстоятельства ситуации, все причастные к ней и свидетели – установлены. "Я поехал на базу… По инструкции сдал свою камеру в IT-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно", – пояснил он.

Полицейский отметил, что давления на него и угроз от руководства из-за этой ситуации нет. Он работает в обычном режиме, но испытывает определенный психологический дискомфорт из-за огласки произошедшего.

Трухин, по словам патрульного, на него тоже не выходил. Состояние депутата в момент аварии Петрик комментировать отказался, поскольку определить его могут драгер или результаты анализов из лаборатории, а без них говорить что-то невозможно, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта".

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

4 февраля бывший министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что патрульных, приезжавших на место ДТП, вызвали на допросы в ГБР и НАБУ. "И сейчас еще их, не дай бог, обвинят в чем-то", – сказал он.

В ГБР подчеркнули, что никаких подозрений полицейскому предъявлять не собираются, а вызывают на допрос в качестве свидетеля – в частности, чтобы уточнить, почему он не сообщил ГБР информацию, которую опубликовала УП.