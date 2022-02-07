ДТП с Трухиным. Патрульный Петрик и его адвокат рассказали о допросе в ГБР

"Какие-то детали ни я, ни Сергей Петрик сообщить не можем, потому что за это будет определенная ответственность. Но вопросы касались исключительно уголовного производства и установления обстоятельств дела. Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких повесток", – сказал адвокат полицейского.
Петрик рассказал, что покинул место ДТП около 18.00, когда понял, что все обстоятельства ситуации, все причастные к ней и свидетели – установлены. "Я поехал на базу… По инструкции сдал свою камеру в IT-отдел, и в дальнейшем, что было с камерой, мне неизвестно", – пояснил он.
Полицейский отметил, что давления на него и угроз от руководства из-за этой ситуации нет. Он работает в обычном режиме, но испытывает определенный психологический дискомфорт из-за огласки произошедшего.
Трухин, по словам патрульного, на него тоже не выходил. Состояние депутата в момент аварии Петрик комментировать отказался, поскольку определить его могут драгер или результаты анализов из лаборатории, а без них говорить что-то невозможно, потому что "человек после такого может быть в состоянии аффекта".
1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.
4 февраля бывший министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что патрульных, приезжавших на место ДТП, вызвали на допросы в ГБР и НАБУ. "И сейчас еще их, не дай бог, обвинят в чем-то", – сказал он.
В ГБР подчеркнули, что никаких подозрений полицейскому предъявлять не собираются, а вызывают на допрос в качестве свидетеля – в частности, чтобы уточнить, почему он не сообщил ГБР информацию, которую опубликовала УП.
23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.
Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".
"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.
В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.
Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.
Утром 2 февраля 2022 года, после публикации расследования "Украинской правды", глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.