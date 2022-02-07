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"За рулем был человек в одежде красного цвета". ГБР обещает назвать водителя в ДТП с Трухиным по завершению последней экспертизы

 
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ГБР в рамках расследования ДТП изучило видео с более чем тысячи камер
ГБР в рамках расследования ДТП изучило видео с более чем тысячи камер
Фото: dbr.gov.ua

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что в рамках расследования дела о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Борисполя и установили, что за рулем автомобиля Audi A8 находился человек в одежде красного цвета. Сообщение опубликовано 7 февраля на сайте ГБР.

"В ГБР изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Следователи бюро выявили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполя. В то же время в бюро подчеркнули, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

"Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершены четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ относительно личности водителя" – пообещали в ГБР. 

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Следователи отметили, что изучен большой объем информации, материалы дела насчитывают более пяти томов.

"После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были. В интернет-издание "УП" сделан запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. Также бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел", – отметили правоохранители.

ГБР вновь призвало всех, у кого есть какая-либо дополнительная информация об обстоятельствах ДТП, передать ее следователям.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. 

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с Монастырским. 

Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила Национальному антикоррупционному бюро

Утром 2 февраля глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Теги: ДТП, полиция, авария, расследование, Государственное бюро расследований, Нацполиция, Украинская правда, ГБР, Александр Трухин
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