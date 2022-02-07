"За рулем был человек в одежде красного цвета". ГБР обещает назвать водителя в ДТП с Трухиным по завершению последней экспертизы

"В ГБР изучили материалы с видеокамер от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Следователи бюро выявили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполя. В то же время в бюро подчеркнули, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

"Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершены четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ относительно личности водителя" – пообещали в ГБР.

ВИДЕО

Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Следователи отметили, что изучен большой объем информации, материалы дела насчитывают более пяти томов.

"После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были. В интернет-издание "УП" сделан запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. Также бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел", – отметили правоохранители.

ГБР вновь призвало всех, у кого есть какая-либо дополнительная информация об обстоятельствах ДТП, передать ее следователям.