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ДТП с Трухиным. ГБР не собирается предъявлять подозрений полицейскому, на камеру которого было записано видео

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У полицейского Петрика хотят спросить, почему он не передал в ГБР информацию, которую зафиксировала его камера
У полицейского Петрика хотят спросить, почему он не передал в ГБР информацию, которую зафиксировала его камера
Скриншот: Українська правда / YouTube

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщают, что вызвали полицейского, запись с боди-камеры которого была обнародована журналистами в рамках расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, как свидетеля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 февраля на сайте ГБР.

В бюро сообщили, что в ходе расследования допросили значительное количество свидетелей, в том числе самого Трухина, других участников происшествия и полицейских.

7 февраля на допрос в качестве свидетеля следователи бюро повторно вызвали полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание "Украинская правда". 

"Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию. Заметим, никаких намерений оглашать подозрение полицейскому следователи не планируют", – подчеркнули в бюро. 

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским. 

4 февраля бывший министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что патрульных, приезжавших на место ДТП, вызвали на допросы в ГБР и НАБУ. "И сейчас еще их, не дай бог, обвинят в чем-то", – сказал он.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. 

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял

Утром 2 февраля 2022 года, после публикации расследования "Украинской правды", глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Теги: МВД, ДТП, авария, патрульная полиция, допрос, свидетели, полицейский, Нацполиция, ГБР, Александр Трухин
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