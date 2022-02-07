ДТП с Трухиным. ГБР не собирается предъявлять подозрений полицейскому, на камеру которого было записано видео

У полицейского Петрика хотят спросить, почему он не передал в ГБР информацию, которую зафиксировала его камера Скриншот: Українська правда / YouTube

В бюро сообщили, что в ходе расследования допросили значительное количество свидетелей, в том числе самого Трухина, других участников происшествия и полицейских.

7 февраля на допрос в качестве свидетеля следователи бюро повторно вызвали полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание "Украинская правда".

"Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию. Заметим, никаких намерений оглашать подозрение полицейскому следователи не планируют", – подчеркнули в бюро.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

4 февраля бывший министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что патрульных, приезжавших на место ДТП, вызвали на допросы в ГБР и НАБУ. "И сейчас еще их, не дай бог, обвинят в чем-то", – сказал он.