"Стыдно, что со мной вот так обошлись". Ехавший вместе с Трухиным депутат рассказал подробности скандального ДТП

По словам Мухтарова, он сидел сзади за водителем, а Трухин – справа от него.

"Я только прилетел, ночь не спал, поэтому по дороге временами досыпал, а временами мы общались друг с другом. За Борисполем я задремал, а когда был удар – я был без памяти", – вспоминает он.

На вопрос о том, употреблял ли он с Трухиным алкоголь во время поездки, Мухтаров ответил отрицательно.

"Я не алкоголик и не наркоман. Мы не заходили по ресторанам на трассе, это ложь. Мне вообще пить запрещено. Я очень плохо перенес коронавирус, поэтому мне спиртное нежелательно", – сказал он.

На уточнение журналистов о том, что Трухин на видео с боди-камеры патрульного вел себя, как нетрезвый человек, Мухтаров ответил, что "после такой аварии вряд ли можно было адекватно реагировать на происходящее".

Попытку нардепа дать взятку полицейскому Мухтаров назвал аморальной, но о том, были ли в сумке Трухина деньги, он не знает.

Также он отреагировал и на то, что Трухин на видео называет его "кентом, у которого нет претензий".

"Я смотрел видео… Мне обидно, что мне помогла какая-то женщина после аварии. Она налепила пластырь и положила подушку, а он в это время думал за себя. Но Бог каждому судья. Сегодня, завтра все получат по заслугам. В первую очередь надо было помочь мне. Я бы помог товарищу, который валяется в крови, а после этого решал бы второй и третий вопрос… Мне стыдно, что со мной вот так обошлись", – говорит Мухтаров.