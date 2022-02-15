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ПОЛИТИКА

Трухин заявил, что не намерен сдавать мандат

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Трухин сказал, что у него как нардепа есть "невыполненные вещи"
Трухин сказал, что у него как нардепа есть "невыполненные вещи" 
Скриншот: BIHUS info / YouTube

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин не намерен сдавать депутатский мандат. Об этом он заявил в комментарии Bihus.info 15 февраля.

Журналистка спросила, планирует ли Трухин сдавать мандат и говорили ли с ним во фракции об этом после скандала с ДТП, в которое он попал прошлым летом. 

"Мне мандат доверили люди, я работаю и есть определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать в должности народного депутата. Когда, наверное, закончу, тогда, наверное, будут какие-то мысли, вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл, он работает – чтобы что?" – ответил нардеп.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин обещает, что "поговорит" с главой МВД Денисом Монастырским.

Утром 2 февраля, после публикации расследования "Украинской правды", глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным. По словам Сухачева, сотрудников полиции, находившихся на месте ДТП, допросили повторно 8 февраля. Они не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП. 

Теги: мандат, Слуга народа, Александр Трухин, нардеп
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