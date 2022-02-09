ДТП с Трухиным. В ГБР заявили, что дважды пытались получить у Нацполиции видео с камер патрульных

Сухачев рассказал, что 25 августа ГБР направило запрос в Нацполицию о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских Фото: dbr.gov.ua

Об этом 9 февраля заявил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, написала пресс-служба ведомства.

В Госбюро сообщили, что на маршруте, по которому ехал Трухин, установлено более тысячи камер наблюдения – на АЗС, автосалонах, жилых домах, опорах систем наблюдения органов местных властей. Следствие проанализировало 30 часов видеозаписи.

Из наиболее приближенных к моменту ДТП участков автодороги на камерах наблюдения зафиксировано, что за рулем автомобиля Audi A8 находился человек в одежде красного цвета.

"В то же время видеозаписи с камер наблюдения от указанного места до самого места совершения ДТП следователями ГБР не получены. Подрядная организация официально сообщила, что в связи с проведением ремонта автодороги и заменой дорожной инфраструктуры системы видеонаблюдения на этом участке были временно демонтированы", – уточнили в сообщении

Сухачев рассказал, что 25 августа прошлого года ГБР направило запрос в Нацполицию о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских, которые находились на месте ДТП. Однако ответа не получило.

"3 сентября следователь ГБР повторно, в том числе и по электронному адресу управления патрульной полиции, направил запрос о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских. 28 сентября, то есть почти через месяц с момента получения запроса, управлением патрульной полиции в городе Киеве предоставлен ответ о том, что 30-дневный срок хранения видеозаписей истек, в связи с чем они удалены", – отметили в релизе.

После выхода расследования "Украинской правды", в котором было показано видео с камеры патрульного, работавшего на месте ДТП, ГБР направило в НПУ письмо с просьбой провести служебную проверку по фактам отказа в предоставлении видеозаписей.