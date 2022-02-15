Коломойский: Зеленский разве не имеет права поселиться в гостиницу, в которой я нахожусь?

Коломойский: Я Зеленскому симпатизирую, меня все, в принципе, устраивает Фото: pravda.com.ua

"Мы не пересекаемся по бизнесу. Нам от государства ничего не надо. Нас бы не трогали – и слава богу. У нас нет пересечений. Мы не выдаем кредиты, а они пусть не торгуют семечками. [Какие у меня отношения с ним?] Никаких", – сказал Коломойский.

"Украинская правда" 4 января сообщала, что Зеленский приехал в Буковель и заселился в отель, где тогда находился Коломойский с семьей. Бизнесмена спросили об этой поездке и о том, не встречался ли он в Буковеле с президентом.

Коломойский в ответ рассказал, что уехал с курорта 4 января – на следующий день после того, как узнал о заселении Зеленского.

"Мы, естественно, с ним не встречались и не виделись. После инаугурации я его видел, по-моему, в конце 2020 года", – сказал бизнесмен.

Коломойский отметил, что сотрудники Управления госохраны, которые проверяли безопасность перед заселением Зеленского, "наверняка" знали о его пребывании в отеле.

Журналист спросил: "И это не остановило Зеленского?"

"А почему это должно его останавливать? Он разве не имеет права поселиться в гостиницу, в которой я нахожусь? [...] Это единственная нормальная гостиница там", – ответил бизнесмен.

Он отметил, что "нормально общался" с Зеленским примерно с 2009 года.

"[Сейчас не общаюсь] потому, что наше общение может сделать плохо и мне, и ему. А хорошего ничего. Человек выбрал свою дорогу, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус. А мне зачем это? Я ему симпатизирую, меня все, в принципе, устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги. Причем конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду", – добавил Коломойский.