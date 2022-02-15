Коломойский заявил, что ведущая "1+1" Мосейчук может баллотироваться в президенты

По словам Коломойского, он еще не обсуждал с Мосейчук (на фото) вопрос ее участия в президентских выборах Фото: Наталія Мосейчук / Facebook

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 15 февраля.

Коломойский, отвечая на вопрос о вероятности появления "нового и серьезного кандидата в последний момент" (журналист приводил в пример начало президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году), сказал, что Зеленский появился "не за несколько месяцев, а за полтора года до кампании" и имел стопроцентную узнаваемость.

"Не верю [что появится кто-то новый]. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас, журналистов", – отметил он.

Коломойский уточнил, что таким представителем медиа-сообщества может стать телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук.

"Мосейчук может пойти", – сказал он.

На вопрос о поддержке такого кандидата Коломойский ответил: "Я не знаю. Ну это хороший был бы батл. Я просто не думаю, что она бы пошла с точки зрения борьбы с Зеленским".

Журналист уточнил: "То есть если Владимир Александрович не пойдет, то в президенты будет баллотироваться Мосейчук?"

"Она и так, может, пойдет", – ответил бизнесмен.

По словам Коломойского, он этот вопрос не обсуждал с Мосейчук.

"Вы вот сейчас спросили, кто может. Я навскидку говорю, кто имеет стопроцентную узнаваемость", – объяснил он.