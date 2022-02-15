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Коломойский заявил, что ведущая "1+1" Мосейчук может баллотироваться в президенты

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По словам Коломойского, он еще не обсуждал с Мосейчук (на фото) вопрос ее участия в президентских выборах
По словам Коломойского, он еще не обсуждал с Мосейчук (на фото) вопрос ее участия в президентских выборах
Фото: Наталія Мосейчук / Facebook

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не исключает, что новым лицом среди кандидатов в президенты на следующих выборах может стать кто-то из журналистов.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 15 февраля. 

Коломойский, отвечая на вопрос о вероятности появления "нового и серьезного кандидата в последний момент" (журналист приводил в пример начало президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году), сказал, что Зеленский появился "не за несколько месяцев, а за полтора года до кампании" и имел стопроцентную узнаваемость. 

"Не верю [что появится кто-то новый]. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас, журналистов", – отметил он. 

Коломойский уточнил, что таким представителем медиа-сообщества может стать телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук. 

"Мосейчук может пойти", – сказал он.

На вопрос о поддержке такого кандидата Коломойский ответил: "Я не знаю. Ну это хороший был бы батл. Я просто не думаю, что она бы пошла с точки зрения борьбы с Зеленским". 

Журналист уточнил: "То есть если Владимир Александрович не пойдет, то в президенты будет баллотироваться Мосейчук?"

"Она и так, может, пойдет", – ответил бизнесмен. 

По словам Коломойского, он этот вопрос не обсуждал с Мосейчук. 

"Вы вот сейчас спросили, кто может. Я навскидку говорю, кто имеет стопроцентную узнаваемость", – объяснил он.

Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае 2021 года. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке. 

Бизнесмену принадлежат 52% акций телеканала "1+1". Наталья Мосейчук работает на "1+1" с 2006 года, ведет программу ТСН, а также политическое ток-шоу "Право на владу". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Игорь Коломойский, ТСН, 1+1, Наталья Мосейчук
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