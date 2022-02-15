Коломойский заявил, что ведущая "1+1" Мосейчук может баллотироваться в президенты

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 15 февраля.
Коломойский, отвечая на вопрос о вероятности появления "нового и серьезного кандидата в последний момент" (журналист приводил в пример начало президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году), сказал, что Зеленский появился "не за несколько месяцев, а за полтора года до кампании" и имел стопроцентную узнаваемость.
"Не верю [что появится кто-то новый]. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас, журналистов", – отметил он.
Коломойский уточнил, что таким представителем медиа-сообщества может стать телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук.
"Мосейчук может пойти", – сказал он.
На вопрос о поддержке такого кандидата Коломойский ответил: "Я не знаю. Ну это хороший был бы батл. Я просто не думаю, что она бы пошла с точки зрения борьбы с Зеленским".
Журналист уточнил: "То есть если Владимир Александрович не пойдет, то в президенты будет баллотироваться Мосейчук?"
"Она и так, может, пойдет", – ответил бизнесмен.
По словам Коломойского, он этот вопрос не обсуждал с Мосейчук.
"Вы вот сейчас спросили, кто может. Я навскидку говорю, кто имеет стопроцентную узнаваемость", – объяснил он.
Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае 2021 года. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.
Бизнесмену принадлежат 52% акций телеканала "1+1". Наталья Мосейчук работает на "1+1" с 2006 года, ведет программу ТСН, а также политическое ток-шоу "Право на владу".