"Мне это выгодно". Коломойский подтвердил интерес в законе об олигархах

Бизнесмен отметил, что в любом случае окажется в реестре олигархов, даже если не будет вступать в партию.
"Я и так буду олигархом, по всем пунктам прохожу. Деньги есть, вопрос монополии условный, но, опять же, могут приписать и "Укрнефть" и еще что-нибудь, то есть теоретически отношение имею. Искусственное или настоящее – это же потом ходи судись или объясняй, экспертизы делай. Но я не буду, потому что зачем тратить время: олигарх – так олигарх, "стадион – так стадион". Медиа есть, участие в политической жизни… В политической жизни я не участвую, но если я скажу, что не участвую, все вокруг будут смеяться. Правда ведь никого не интересует, поэтому я не собираюсь даже оправдываться. Считаете, что участвую – значит, участвую", – заявил Коломойский.
Он добавил, что, по словам юристов, новый закон – "положительная" для него история.
"Если ты соответствуешь таким-то критериям, ты олигарх, правильно? Тебя вписывают в реестр. Если тебя вписали в реестр, значит, ты не можешь участвовать в большой приватизации, политической жизни, выдвигаться, задвигаться, избираться, еще что-нибудь. Хотя пункт по поводу избираться, по-моему, противоречит Конституции, но не буду сейчас юридически спорить. Нельзя, допустим, финансировать партию. То есть я не могу со своего счета пожертвовать на какую-то партию, правильно? Это норма действующая. Как не могут в Америке иностранцы финансировать, потому что это вмешательство из-за рубежа, за это сажают или санкции вводят. Не можешь того, не можешь этого, декларации – кто с ним общался, встречался. Ну там с нюансами, если случайно, в ресторане – иди доказывай. А если вот мы встретились, депутат сюда пришел, поговорили, он должен декларацию написать, что общался. Я не должен, а он должен", – подчеркнул бизнесмен.
По словам Коломойского, закон об олигархах решит для него проблемы на Западе.
"С точки зрения минусов – вообще никаких проблем. С точки зрения плюса – если я подаю декларацию электронную, ее проверяют НАПК. Если НАПК что-то нашло, передает или в админответственность, или в НАБУ, правильно? А теперь на Западе, допустим, когда все кричали, что олигархи "сволочи, кровопийцы, мироеды" – приходишь в тот же западный банк и говоришь: "Счет откройте". Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, "откуда дровишки"? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона. Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным, непосильным трудом. То есть никаких левых приватизаций, никаких конкурсов непонятных, никаких вторичных рынков, третичных", – перечислил он.
Бизнесмен считает, что таким образом он сможет "отбелиться".
"Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил, как там написано, не нарушаешь, а следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию – значит, получается, что то, что ты написал, все есть. Идешь на Западе, они говорят: "Что у тебя есть"? Вот то и то. Ну все, вопросов нет – счет, кредиты. Если есть декларация, вбелую, все чисто, это считай, что ты отбелился", – резюмировал Игорь Коломойский.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.