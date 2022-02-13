Филатов о нападении на съемочную группу Ткача: Мэрия Днепра приложит все усилия, чтобы передать "Украинской правде" информацию с видеокамер

"Сегодня у [бизнесмена] Игоря Валерьевича Коломойского день рождения. Дай Бог ему здоровья. Сегодня к нему летели гости. Разными частными самолетами. Сегодня в аэропорту, в котором строят терминал то ли для [бизнесмена Александра] Ярославского, то ли для Бени и взлетную полосу то ли для государства, то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу "Украинской правды". Выродки кидались с ножами на журналистов", – заявил политик.

Филатов призвал руководство государства "дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело".

"Также я официально заявляю, что в нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги, и если с нее исчезнет какая-то информация, то это будет говорить о сговоре полиции с преступниками. Также я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия, чтобы передать "Украинской правде" всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город", – написал он.