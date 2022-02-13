"Иди нах...й со своей правдой". На съемочную группу журналиста Ткача напали в Днепре

Ткач: У ВИП-терминала аэропорта Днепра на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

"Час назад у ВИП-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", – написал журналист.

"Украинская правда" уточнила, что угрожали оператору Ярославу Бондаренко.

"Около трех часов дня к видеооператору "Украинской правды" Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора "Украинской правды" назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. Другой мужчина начал заламывать руки водителю "Украинской правды", – сообщило издание.

Мужчины, которые требовали удалить видео, не представились. По данным "Украинской правды", это были представители охраны.

"Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной", – добавили в издании.

Позже на YouTube-канале "Украинской правды" было опубликовано видео инцидента.

Когда Ткач представился мужчинам, один из них ответил: "Снимай себя... Да иди нах...й со своей правдой".

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