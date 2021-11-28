Из Управления госохраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон над резиденцией "Синегора" – журналист

Об этом рассказал автор расследования Михаил Ткач, сообщила 28 ноября "Украинская правда".

"На данный момент в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они полагают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки. Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей, о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили", – рассказал Ткач.

Дрон рассладователи подняли над резиденцией, чтобы увидеть вертолетную площадку, на которую сел вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К журналистам сразу подошли сотрудники УГО и запретили вести съемку.

По словам Ткача, у истории с полетами в Гуту Ивано-Франковской области будет продолжение.